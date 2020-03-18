YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı

MUŞ HABERLERİ  | 18.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Merkez Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören; Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya’nın çelenk sunumu, akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada Vali Gündüzöz ve Başkan Asya tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi.
Törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve kurum amirleri katıldı.
Öte yandan, Muş’un Bulanık, Varto, Malazgirt ve Hasköy ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Muş Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:14
Öğle
12:27
İkindi
15:51
Akşam
18:31
Yatsı
19:47

Muş Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Çetin Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Hurda malzeme toplayarak ailesini geçindiriyor

Hurda malzeme toplayarak ailesini geçindiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.