Muş'ta 19 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Muş'ta, 19 suçtan hakkında 18 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda 14 ayrı yaralama, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, 2 ayrı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile 3 bıçak veya aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından olmak üzere 19 ayrı dosyadan 18 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumuna karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

