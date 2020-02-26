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Muş’ta 2020’de 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor

MUŞ HABERLERİ  | 26.02.2020 14:38 | Son Güncelleme

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl yaklaşık bin 800 pancar çiftçisinden 350 bin ton pancar alımı hedeflediklerini ifade etti.Türkiye’nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş’ta, 2020 yılı kampanya döneminde kentin ekonomisine 400 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Muş’ta 2020’de 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl yaklaşık bin 800 pancar çiftçisinden 350 bin ton pancar alımı hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye’nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş’ta, 2020 yılı kampanya döneminde kentin ekonomisine 400 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor. Ziraat Mühendisleri ve ilgili birim amirleri ile birlikte bu güne kadar pancar üreticisin yoğun olduğu 15 köy gezdiklerini ifade eden genel müdür Kızılkaya, çok verimli ve faydalı toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Muş Ovasında daha çok pancar üretimi yapmak için başta Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kızılkaya, “Tarım alanında Muş Ovasını harekete geçirmemiz lazım” dedi.
Geçen sene mevsimsel koşullar dolasıyla pancar üretiminde bir düşüş yaşandığını dile getirin Kızılkaya, “Hava koşulları nedeniyle pancar üretiminde yaşanan düşüşü özelleştirmeye bağlamak ve ilişkilendirmek çok mantıksız bir sonuçtur. Çünkü bu sadece bizim fabrikamızı etkilemedi. Doğu Anadolu’daki bütün şeker fabrikalarını etkiledi. Burada hem çiftçimiz mağdur oldu, hem de Fabrikamız” ifadelerini kullandı.
Bu yıl hedeflerinin en az 350 bin ton pancar alımı gerçekleştirmek olduğunu aktaran Kızılkaya, “Şu an hedefimize yaklaşmış bulunmaktayız. Çiftçimizden ekime yönelik ciddi manada yoğun bir talep var. Herkesin Fabrikaya sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bütün ekonomik döngülerimiz Muş’a yapılmaktadır. 350 ve 400 bin ton pancar işlediğimiz zaman yılda 400 milyonun üzerinde katkı sağlıyoruz. Bizim bir çabamız var bunun desteklenmesini istiyoruz” diye konuştu.

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