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Muş’ta 215 köy yolu ulaşıma kapandı

18.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Muş’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Muş’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 215 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; Varto’da 41, Bulanık’ta 22, Korkut’ta 30, Hasköy’de 10, merkezde 70 ve Malazgirt’te 42 yerleşim yeri olmak üzere toplam 215 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu kaydetti. Kapalı köy yollarında aralıksız çalışma yürüttüklerini ifade eden Yentür, köylere ulaşım sağlanması için ekiplerin seferber edildiğini aktardı.

Kent merkezi de beyaza büründü
Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı, 20 santimetreye ulaştı. İş yerlerini açan esnaf, kapısının önünde biriken karı küreklerle temizlemeye başladı. Kar yağışının 3 gündür Muş’ta etkili olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mehmet Zeren, “Karla karışık yağmur etkili oldu. Sabah iş yerine gelirken 20 santimetreye yakın yerde kar olduğunu gördüm. Karın yağması bizi sevindiriyor. Bizim memleketimiz kış memleketidir. Kuraklık olmaması, sıkıntı yaşamamamız için karın yağması iyi olur” dedi.

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İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:29
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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