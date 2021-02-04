Muş’ta 23 kişi hırsızlık suçundan gözaltına alındı

Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 20 farklı hırsızlık olayına karışan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren il merkezinde yapılan operasyonlarda; 20 farklı hırsızlık olayının aydınlatıldığı, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak toplam 23 şahsın yakalandığı belirtildi. Düzenlenen operasyonlarda çalınan; 2 televizyon, 7 telefon, 1 tabanca,4 fişek, 93 sigara, 60 kilogram elektrik kablosu, 37 kilogram demir, 3 adet 5 kilogramlık peynir, 5 kredi kartı, 3 büyük alüminyum kazan, 2 alüminyum tencere, 1 çift ayakkabı, 2 saat, 1 bileklik ve 625 TL nakit paranın bulunarak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

