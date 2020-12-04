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Muş’ta 24 ton sahte deterjan ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 24 ton sahte deterjan ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; Hatay’dan Muş’un Varto ilçesine sahte deterjan getirileceği bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 24 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; Hatay’dan Muş’un Varto ilçesine sahte deterjan getirileceği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “2 Aralık 2020 günü saat 16.30 sıralarında Varto ilçe merkezinde bir şahsa ait depoda yapılan aramada, toplam 24 ton sahte deterjan ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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