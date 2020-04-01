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Muş'ta 3 köy karantinaya alındı

MUŞ HABERLERİ  | 01.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Muş'ta 3 köy karantinaya alındı

Muş ve Bulanık ilçesine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Yazla ve Alagün köyleri ile Bulanık ilçesinin Yazbaşı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu köylere İstanbul ve diğer illerden gelen kişilerde Kovid-19 pozitif vaka çıkması ve bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedenleriyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

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