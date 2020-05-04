Muş'ta 3 yerleşim birimi karantinaya alındı

Muş merkez ve Malazgirt ilçesinde 2 köy ve bir mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Yazla köyü, Malazgirt ilçesinin Kunuca köyü ile Kazgöl köyüne bağlı Dedeağaç mezrasında, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

