YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta 56 saatlik kısıtlama başladı

Muş’ta 56 saatlik kısıtlama başladı

MUŞ HABERLERİ  | 11.12.2020 21:54 | Son Güncelleme

Muş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da korona virüsle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

Muş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da korona virüsle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Vatandaşların, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda denetim başlatan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara işlem uyguluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halit Ergenç: Çok dikkat ediyoruz Halit Ergenç: Çok dikkat ediyoruz
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
1/

Muş Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:15
Öğle
12:12
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:23

Muş Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Kayhan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.