Muş'ta 60 bin dekar alanda şeker pancarı üretimi hedefleniyor

Muş'un en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı ekimi için tarlaya giden çiftçiler, tohumları toprakla buluşturmaya başladı.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, 2022-2023 pancar üretim sürecinin başladığını söyledi.

Kentte şu ana kadar 1100 çiftçinin 50 bin dönüm alana pancar ekimi için taahhütte bulunduğunu belirten Kızılkaya, süreç içinde yeni taahhütleri almaya devam edeceklerini aktardı.

Çiftçi sayısının 1300'e çıkmasını beklediklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Toplamda 60 bin dönüm alanda ekim yapılacağını öngörüyoruz. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin tarlayı ekme konusunda tereddütleri vardı. Bu tereddütleri ortadan kaldırmak için geçen sene ilan edilen ve 420 lira olan avans taban fiyatını ilk etapta ton başına 800 lira olarak açıkladık, daha sonra akaryakıttaki artış nedeniyle çiftçimizi rahatlatmak adına bunu bin liraya revize ettik. Bunun yanında kota tamamlama primi olarak çiftçimize sunduğumuz diğer bir hizmetimizle de ton başına 90 lira destek veriyoruz. Küspesini bize satmak isteyen vatandaşlara da 50 liralık ekleme olabilir. Pancarın tonu 420 liradan 1140 lira bandına ulaşmış durumda. Nakliye desteğimiz ve tohum gübre desteğimiz de devam ediyor."

- "Yaklaşık 42 bin ton şeker üretmeyi planlıyoruz"

Bu yıl 300 bin ton mahsul elde etmeyi beklediklerini ifade eden Kızılkaya, "Yaklaşık 42 bin ton şeker, 10 bin ton melas ve 75 bin ton küspe üretmeyi planlıyoruz. Muş ekonomisine geçen yılın 5 katı kadar bir ekonomik döngü sağlamayı hedefliyoruz. 450 milyon lira çiftçinin cebine girmiş olacak. Şeker ve melas satışlarımızla beraber Muş'ta 1 milyar lirayı geçecek bir ekonomik hareket olacak. Muş Şeker Fabrikası kentin can damarı olmaya devam ediyor. İnşallah çiftçilerimiz ekim alanlarını artırarak fabrikaya olan desteklerini yükseltirler. Çiftçimiz yeter ki ekim yapsın, biz gerekli olan tüm desteklerle onların yanındayız." diye konuştu.

Mercimekkale köyünde havanın ısınmasıyla pancar ekimine başlayan çiftçilerden Mesut Yeşilyayla ise 500 dönüm alanda pancar ekimi yapacağını anlattı.

Fabrikanın kendilerine her türlü desteği sağladığını aktaran Yeşilyayla, yaklaşık 4 bin ton ürün beklentisinin olduğunu kaydetti.

