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Muş’ta 8 bin 587 adet kaçak malzeme ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 11.03.2020 17:34 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 587 adet faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan malzeme ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldığı belirtildi.

Muş’ta 8 bin 587 adet kaçak malzeme ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 587 adet faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan malzeme ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde; 3 bin 103 adet kablo, bin 162 adet şarj aleti, bin 148 adet telefon kulaklığı, 2 bin 682 adet cam koruma, 10 adet speaker mikrofon, 178 adet MP-3 player, 62 adet hoparlör, 29 adet powerbank, 98 adet flashdisk, 95 adet hafıza kartı ve 20 adet araç radyosu olmak üzere toplam 8 bin 587 adet faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan telefon aksesuar ürünleri ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli, adli işlemler akabinde emniyetten serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

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