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  4. Muş’ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 2 günden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 80 köy yolu ulaşım kapandı. Kırsal kesimin yanı sıra kent merkezini de etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise, kaldırım ve yol kenarında biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi de kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
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Haskoy
Başak Eczanesi
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Bizim Eczanesi
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