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Muş’ta 82 köy yolu ulaşıma açıldı

22.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Muş’ta etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 82’i köy yolu ekipler tarafından ulaşıma açıldı.Muş’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Muş’ta etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 82’i köy yolu ekipler tarafından ulaşıma açıldı.
Muş’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bugün itibariyle merkezde 7, Varto’da 11, Bulanık’ta 1, Korkut’ta 3, Hasköy’de ise 1 olmak üzere toplam 23 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade etti. Yentür, çalışmaların devam ettiğini ve dünden bugüne açılan köy yolu sayısının ise 82’ye ulaştığını bildirdi.

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