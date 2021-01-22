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Muş’ta anaokulu öğrencilerinin karne heyecanı

22.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Muş’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi anaokulu öğrencilerinin karnelerini almasıyla sona erdi.Kentteki Gökkuşağı Anaokulunda temsili olarak karne töreni düzenlendi.

Muş’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi anaokulu öğrencilerinin karnelerini almasıyla sona erdi.
Kentteki Gökkuşağı Anaokulunda temsili olarak karne töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini dijital ortamda alacakken, anaokulu öğrencileri için eğitim gördükleri okullarda karneleri temsili olarak teslim edildi. Gökkuşağı Anaokulunda düzenlenen karne törenine katılan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Enver Kıvanç, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 21 Eylül 2020 tarihinde başladığını ve 12 Kasım’a kadar devam ettiğini hatırlattı. Korona virüs salgını nedeniyle 23 Kasım 2020 itibariyle uzaktan eğitime geçildiğini kaydeden Kıvanç, “Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 itibariyle sonlandırılmış bulunmaktadır. Diğer öğrencilerimiz dijital ortamda karnelerini alacaklar. Karne okullarımızın yaşayan değerleri arasında yer almaktadır. Bu heyecanı bize yaşatan Gökkuşağı Anaokuluna, öğrencilerine, okul idaresine, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bizde onların bu heyecanlarına ortak olmak istedik. Bugün de kendileriyle birlikte karne dağıtım töreni gerçekleştirdik. Biz değerlerimizle birlikte yaşayacağız. Her ne kadar diğer çocuklarımızla uzaklarda olsak dahi onların gönüllerinde beraberiz. Dijital ortamlar bizlere bu yakınlaştırmayı sağlıyor. Bugün de çocuklarımızla bir aradayız. Temsili karne törenimizi bu okulumuzda yaptık” dedi.
Tören, temsili olarak öğrencilere dağıtılan karnelerin ardından sona erdi.

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