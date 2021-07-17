Muş'ta annelerin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Muş'ta dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailenin evlat hasreti son buldu.

Muş'un Bulanık ilçesinden 7 yıl önce kaçırılan oğlu için hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan annenin oğluna yaptığı "teslim ol" çağrısı karşılık buldu.

Annesinin eyleme katıldığını gören A.B, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gelen anne R.B, 7 yıl sonra kavuştuğu oğluna sarılarak hasret giderdi. A.B'nin ağabeyi ve kuzeninin de katıldığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı.

- Annesini televizyonda görünce teslim oldu

Masanın üzerindeki Türk bayrağını öperek alnına koyan A.B, gazetecilere, devletin şefkatine sığındığını söyledi.

Muş'ta HDP önünde evlat nöbeti tutan annesini televizyondan gördüğünü belirten A.B, polisle bağlantı kurarak teslim olduğunu ifade etti.

Örgütün dağda kendilerine işkence yaptığını anlatan A.B, "Oradakileri kandırıyorlar. Devlet, dönmek isteyenlere her türlü desteği veriyor, yardım ediyor. Örgüt teslim olunmaması için 'işkence yapıyorlar' propagandası yapıyor ama öyle bir şey yok. Oradakilere sesleniyorum hiç öyle propagandalara inanmayın. Ne olursa olsun dönün, ailenize gelin. Bayramda geldim çok mutluyum. Hiçbir problem yok, gelip teslim olabilirsiniz." diye konuştu.

- "Bu bayram en çok benim bayramım"

Anne R.B. ise oğluna kavuşmasını sağlayan devlet yetkililerine ve polise teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Benim çocuğumu getirdiler. Ben Muş'ta evlat nöbetindeyken çocuğum beni gördü, çok şükür sağ salim geldi. Bu bayram en çok benim bayramım. Oradaki çocuklara sesleniyorum, korkmayın gelin. Orası boş, annelerinize günah. Sabah, akşam anneleriniz ağlıyor, yolunuzu bekliyorlar. Gelin devlete teslim olun size yardım ediyorlar. Allah devleti, polisi başımızdan eksik etmesin. Benim çocuğum geldi, diğer ailelerin çocuğu gelene kadar eyleme destek vereceğim."

