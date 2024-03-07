YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 60 kişi kurtarıldı

Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 60 kişi kurtarıldı

AA AA
07.03.2024 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 38 araçtaki yaklaşık 60 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 38 araç yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 4 saatlik çalışmayla yolu açarak mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

Ekip Şefi İdris Kara, gazetecilere, sabah saatlerinde ihbar üzerine bölgeye geldiklerini söyledi.

Aniden başlayan yoğun kar nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun kapandığını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Kardan dolayı 38 araçta yaklaşık 60 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yolda kalan 38 araca güvenli bir şekilde yol verdik. Yolu açtık ama tipi devam ediyor. Bazı yerlerde görüş mesafesi sıfıra kadar düşüyor."

Mahsur kalan vatandaşlardan Murat Gülen ise "Yoğun kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Karayolları ekipleri bizi yalnız bırakmadı, yolumuzu açtı. Çok teşekkür ederiz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldıÇorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldı
Bilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladıBilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladı
Muğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldıMuğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Muş kar

Muş Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:30
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Muş Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Serhat eczanesi
Bulanik
Çağlayan eczanesi
Merkez
Büyük eczanesi
Haskoy
Sifa eczanesi
Varto
Yaşam eczanesi
Malazgirt
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.