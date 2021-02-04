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Muş’ta araması bulunan 29 kişi yakalandı

04.02.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Muş’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile 2 cezaevi firarisi olmak üzere yakalama emriyle aranan toplam 29 29 kişi yakalandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren il merkezinde yapılan operasyonlarda; kasten öldürme, taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ve 2 cezaevi firarisi olmak üzere yakalama emriyle aranan toplam 29 şahsın yakalandığı ifade edildi.

Muş’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile 2 cezaevi firarisi olmak üzere yakalama emriyle aranan toplam 29 29 kişi yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren il merkezinde yapılan operasyonlarda; kasten öldürme, taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ve 2 cezaevi firarisi olmak üzere yakalama emriyle aranan toplam 29 şahsın yakalandığı ifade edildi.

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