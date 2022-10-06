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Muş'ta askeri helikopter ceviz ağacından düşen genç için havalandı

06.10.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta askeri helikopter ceviz ağacından düşen genç için havalandı

Muş'ta ceviz ağacından düşerek yaralanan genç, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze 63 kilometre mesafedeki İnardı köyüne bağlı Güvendik mezrasında yaşayan 20 yaşındaki Yusuf Aykut, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek yere düşen Aykut'un ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bilinci kapalı olan Aykut için Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı emrindeki helikopter, sağlık ve jandarma ekipleriyle bölgeye yönlendirildi.

Helikopterle mezradan alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Aykut, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aykut, müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Yaralı gencin dayısı İrfan Süne, gazetecilere, ağaçtan düşen yeğeni için imkanların seferber edildiğini söyledi. Yeğeninin helikopterle merkeze getirildiğini aktaran Süne, şöyle konuştu:

"Gereken müdahale yapıldı. Şu anda durumu iyi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Valimiz İlker Gündüzöz'e, AK Parti Muş Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e, İl Jandarma Komutanımız Mehmet Kasım Ermiş'e, bu imkanı bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Helikopter olmasa geç kalabilirdi, evladımızı kaybedebilirdik. Devletimize teşekkür ediyorum."

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Muş helikopter genç

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