Muş'ta Çar Çayı Şelalesi buz tuttu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Kale Mahallesi yakınında bulunan Çar Çayı Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Şelalede oluşan buz sarkıtları, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından görüntülendi.

Muş Fotoğraf Derneği Başkanı Kenan Demir, şelalenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Soğuk hava nedeniyle şelalenin tamamen buz tuttuğunu belirten Demir, "Burası muhteşem görselliği olan bir yer. Buranın fotoğraf ve videosunu çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak ilimizin saklı güzelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Fotoğraf ve videolarımızı görenler buraya gelmeye başladılar. Gördüğünüz gibi her tarafı buz tutmuş." dedi.

Şelaleyi ziyaret eden Şeyma Kısayol ise "Kentin güzelliklerini keşfetmek için geldik. Burada çok güzel manzaralarla karşılaştık. Gezi esnasında Çar Çayı Şelalesi'nin buz tuttuğunu gördük. Bu güzel manzaranın fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdik." diye konuştu.