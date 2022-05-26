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Muş'ta cezaevi firarisi yakalandı

26.05.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta cezaevi firarisi yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve Bulanık ilçesindeki bir adreste saklandığı tespit edilen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

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Muş ECZANELER
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