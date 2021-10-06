Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

Muş'ta, çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta HDP önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Evlatlarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Gülbahar Teker, gazetecilere, PKK ve HDP'den korkmadığını belirterek, çocuğuna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Diyarbakır'da 2 yıl boyunca yaptığı eylemi Muş'ta sürdürdüğünü dile getiren Teker, şöyle konuştu:

"HDP bizden ne istiyor? HDP gelsin bizim derdimizi sorsun. HDP niye bizim çocuklarımızı, kızlarımızı dağa gönderdi? Kendi çocuklarının eline kalem veriyorlar, bizim çocukların eline silah verip dağa, mağaraya götürdüler. Öldürmek için çocukları götürüyorlar. Allah razı olsun, devlet bize bu kapıyı açtı. Kimse bizi buraya zorla getirmedi. Tek başıma karar verdim ve Diyarbakır'da, Muş'ta eylem yaptım. Şu anda burada 10 aile olduk. HDP'ye, PKK'ya lanet olsun."

Naciye Sönmez Yıldız ise oğlunun 6 yıl önce dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlum öğrenciydi, okul okuyordu. 15 yaşında çocuk hiçbir şey bilmez. Ben oğlumu istiyorum. Ben HDP'yi sevmiyorum. Oğlum sesimi duyuyorsa gelsin. Devlete teslim olun. Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır." dedi.

Şahinaz Özcan da "Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim. 5 senedir çocuğum kayıp ve hiçbir haber alamadım, yüzünü göremedim. Bu insanlık değil, bu Müslümanlık değil. Oğlum, HDP'nin önünde sen gelene kadar eyleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anne Gülbahar Teker, eylem sırasında HDP binasına doğru yürüyerek tepkisini dile getirdi.

