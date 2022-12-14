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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aile sayısı 43'e yükseldi

14.12.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 42 aileye, bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Oğlundan 5 yıldır haber alamayan Gülten Aydemir de eyleme katılarak her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek verdi.

Sayıları 43'e yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Varto'da 1966'da yaşanan depremden sonra gittiği Almanya'dan gelerek oğlu Taner için eyleme yeni katılan anne Gülten Aydemir, gazetecilere, evladının 18 Nisan 2018'de Almanya'da kaybolduğunu söyledi.

Oğlunun bulunmasını çok istediğini dile getiren Aydemir, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bana yardım etsin. Çok çaresiz bir anneyim. Oğlumdan hiçbir bilgi, haber alamıyorum. Başına ne gelmiş bilmiyorum. Taner'im, sağsan, sana düşkünlüğümü biliyorsun, dön gel. Bütün gençliğimi size verdim. Gel teslim ol. Çok insan geldi teslim oldu, ailelerine kavuştu. Hiçbir zarar, hiçbir sorun yok. Devlet arkamızda, Allah razı olsun. Bugün geldim HDP'nin kapısına annelere destek oldum. Ben de onlara katıldım çünkü benim evladım da kayıp. Dönmeni istiyorum."

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlu Osman'ın 7 yıl önce zorla götürüldüğünü belirterek, "Oğlum 15 yaşındaydı, çocuktu, okul okuyordu. Oğlumu istiyorum. Çocuğum için buradayım. Osman'ı terör örgütü PKK götürdü. Çocuk 15 yaşında ne biliyor? Oğlumun daha sakalı bile çıkmamıştı." dedi.

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Muş eylem

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