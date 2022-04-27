Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 34'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 32 aileye, 2 aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Yeni katılan 2 aileyle HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

- "HDP, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz"

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 54 haftadır HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Yeni katılan ailelerle birlikte sayılarının 34'e yükseldiğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz hepsi operasyonda, inşallah çocuklarımızı hayırlısıyla getirir bize teslim ederler. Biz HDP'den PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Biz onlardan korkmuyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Bir evladımız bile dağda kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Bütün evlatlarımızı bekliyoruz. Oğlum Ersin beni duyuyorsan dön, yolunuz yol değil, gelin devletimize sığının. Yeter artık anaların babaların ciğeri yandı."

Eyleme yeni katılan Barış Dost ise dayısının 30 yıl önce Bulanık ilçesinden kaçırıldığını anlattı.

Dayısından güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Dost, "Gelip devlete teslim olsun. PKK'dan kimseye bir hayır gelmez. Bunu böyle bilsinler. PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da neler yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Herkes kendi yuvasına gelsin. Devlet onlara sahip çıkar. Annem rahatsız olduğu için eyleme gelemedi. Senin gelmeni çok istiyoruz, bekliyoruz. Dönmek istenler var ama bir türlü dönemiyorlar. Yeter ki bize ulaşsınlar 'bizi buradan kurtarın' desinler. Biz her şeyi yapmaya hazırız. Bir sürü insanı, 13-14 yaşındaki çocukları öldürttüler. Allah'a şükür şu anda öyle bir sıkıntımız yok hepsi gittiler." ifadelerini kullandı.

- "Oğlum gel artık teslim ol"

Oğlu Muhammet Ali Kaya için eyleme yeni katılan anne Aynur Kaya da "Oğlumu 14 yaşında kaçırdılar. Oğlumu kandırdılar götürdüler. Sabah kalktı gitti artık akşam eve dönmedi. Oğlum seni bekliyorum, senin için bu eyleme katıldım. Oğlum gel artık teslim ol." dedi.

