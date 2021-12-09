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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor

09.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır görmedikleri evlatlarının yolunu gözleyen 23 aile, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunuyor - Anne Ayten Koçhan: - "Burada 23 aile olduk. Kar kış demeden evlatlarımızı burada bekleyeceğiz. Gelin devletimize teslim olun. Bayrak üstüne bayrak, devlet üstüne devlet olmaz yavrum, gel teslim ol" - Kardeşi için eyleme katılan Ümit Özcan: - "Her gün aile sayısı artıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bilsinler ki biz azalmıyoruz, gittikçe çoğalıyoruz"

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylem yapan 23 aile, her hafta sayılarının artmasıyla tepkilerini daha yüksek sesle dile getiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetinin ardından Muşlu aileler de 7 Nisan'dan bu yana yaptıkları eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen ailelerin sayısı her geçen hafta artıyor. Kentte iki ailenin başlattığı oturma eylemine katılanların sayısı, bu hafta iki ailenin de katılımıyla 23'e yükseldi.

Evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşayan aileler, eylemlerinde hem terör örgütüne tepkilerini dile getiriyor hem de teslim olmaları için çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

- "Sayımızın artması bize moral oluyor"

Oğlu Ersin Koçhan için eylem yapan Ayten Koçhan, AA muhabirine, çocuğunun 7 yıl önce Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle her hafta HDP binası önünde ailelerle bir araya geldiklerini anlatan Koçhan, "Her geçen gün aile sayısı artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Onların size faydası yok. Burada 23 aile olduk. Kar kış demeden evlatlarımızı burada bekleyeceğiz. Gelin devletimize teslim olun. Bayrak üstüne bayrak, devlet üstüne devlet olmaz yavrum, gel teslim ol. Beni görüyorsan kaç gel. Yolunuz yol değil, onlar sizi kandırıyor." diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız ise oğlunun 15 yaşındayken Bitlis'in Tatvan ilçesinde okurken kaçırıldığını belirtti.

Evladını HDP'den isteyen Yıldız, "Burada her geçen gün aile sayımız artıyor. Her gün burada büyüyoruz. Her gün sesimiz artıyor. İki aile daha bize katıldı. Çocuğum orada, günah. Zavallı oğlum orada ne yapıyor? Bizim çocukların orada işi yok. Her gün oğluma dağda işkence yapıyorlar. Oğlumun babası yok." dedi.

- "Kardeşim gelene kadar burada oturacağız"

2014'te kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Gülizar için eyleme yeni katılan Ayhan Karakaya da tepkisini ve talebini dile getirdi.

Bulanık ilçesinden eyleme katıldığını belirten Karakaya, "Kardeşim, geri gel. Gelene kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz. Kardeşim inşallah sesimi duyar gelir. İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını biliyoruz. Kardeşimin evi İstanbul'daydı. 27 yaşında kaçırıldı. Burada ilk defa eyleme katıldım. Kardeşim gelene kadar burada oturacağız. Kardeşim sana sesleniyorum, evine gel." ifadesini kullandı.

Kardeşi Atilla için eyleme katılan Ümit Özcan da ilk olarak HDP binası önünde Teker ailesiyle eyleme başladıklarını anlattı.

O günden bu yana 21 ailenin daha kendilerine destek vererek eyleme katıldığını aktaran Özcan şunları kaydetti:

"Kar, çamur yağmur demeden bu eyleme devam edeceğiz. Kardeşimi HDP ve PKK'dan istiyorum. Evlatlarımız gelene kadar eyleme devam edeceğiz. Allah devletimizden, sayın Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. İlk günden bu yana bize destek verdiler. Kardeşim, gel orası senin yerin değil. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'nin yeridir. Devletine ve polisine teslim ol. Orası senin yerin değil. Seni orada kullanıyorlar. Her gün aile sayısı artıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bilsinler ki biz azalmıyoruz, gittikçe çoğalıyoruz."

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