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Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı

20.09.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı

Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilen çift, tutuklandı.

Hakkari'den otomobiliyle yola çıkan S.T. ve eşi R.H.T, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta, Narkotik Köpeği Thor'un desteğiyle yapılan aramada, 80 paket içerisinde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta iki çocuğu da bulunan S.T. ve R.H.T. çifti gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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