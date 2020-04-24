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Muş’ta eczaneler ücretsiz maske dağıtımına başladı

MUŞ HABERLERİ  | 24.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Muş’ta, Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere gönderilen ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı.Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında eczanelere gönderilen ücretsiz maskelerin dağıtımı sürüyor.

Muş’ta, Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere gönderilen ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında eczanelere gönderilen ücretsiz maskelerin dağıtımı sürüyor. Ücretsiz maskelerini temin etmek için eczanelere gelmeye başlayan vatandaşların TC kimlik numaraları kontrol edildikten sonra teslimi yapılıyor.
Sağlık Bakanlığının verdiği maskelerin bugün geldiğini ifade eden eczacı Eser Eroğlu, “Maskelerin dağıtımına başladık. Müşterilerimizin TC kimlik numaralarından girişlerini yapıyoruz. Kayıtlı olan vatandaşlara maskelerini veriyoruz. Hafta da 5 adet maskelerini alabiliyorlar. Maskeler tamamen ücretsizdir. Devletimizin verdiği bu güzel hizmete aracılık yaparak yardımcı oluyoruz” dedi.
Maskesini almaya gelen vatandaşlardan Sercan İşginer, Sağlık Bakanlığının gönderdiği maskelerin eczanelere geldiğini belirterek, “Eczanemize rica ettik ve aldık. Bakanımıza ve devletimize bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz” İfadelerini kullandı.
Vatandaş Arzu Ketir ise eczaneye gelip maskesini aldığını ve teşekkür ettiğini söyledi.

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