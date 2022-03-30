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Muş'ta Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

30.03.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

Muş'ta Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman başkanlık yaptı.

Karaman, yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ailesinin bu ülke için bir sendika olmaktan çok daha öte anlamlar ifade ettiğini söyledi.

Her zaman bu ülkenin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini savunduklarını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki sendikal tarihin gördüğü en büyük eylemi yaptık. 20 bin kişiyi Anadolu Meydanı'na topladık. Biz 20 bin kişiyle emeğin, emekçinin hakkını haykırırken kendi şube binalarında dahi 3 kişi ile 5 kişi ile basın açıklaması yapanlar, bugün bizi ülkedeki ekonomik türbülansa, bu türbülansın getirdiği yoksulluğa karşı tepki göstermemekle tahrik ediyorlar. Kimse Eğitimciler Birliği Sendikasına ve Memur-Sen ailesine sendikacılığın izzetini ve onurunu korumak üzere bir tepki göstermediniz, eylem yapmadınız yaftalamasında bulunamaz."

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan ise Eğitim-Bir-Sen'in Muş'ta 5 ilçenin 4'ünde yetkili sendika olduklarını belirterek, "İnşallah diğer ilçemizde de kaybettiğimiz yetkiyi sizlerin de desteği ve gayretiyle geri alacağız. Bundan sonraki hedefimiz inşallah rekor kırdığımız sayıya tekrar ulaşmaktır." dedi.

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