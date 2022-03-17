Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 18 Mart cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



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