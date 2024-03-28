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Muş'ta ekipler karlı yolları aşarak enerji nakil hattındaki arızayı onardı

AA AA
28.03.2024 14:30
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Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları aşarak ulaştıkları enerji nakil hattındaki arızayı gidererek, bölgeye elektrik verilmesini sağladı.

Elektrik arıza ekibi, çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kente 18 kilometre uzaklıktaki Derecek köyü Emek mezrası kırsalındaki arızayı girmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.

Kar kalınlığının iki metreyi bulduğu kırsal bölgede araçlar ilerleyemediği için yürüyerek arızanın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, gerekli onarımı yaparak kesintinin olduğu bölgeye enerji verdi.

Çalışmalara katılan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için sahada olduklarını söyledi.

Kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde enerji kesintilerinin yaşandığını belirten Coşar, "Bölgemizde kışlar çetin geçer. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen sahada çalışıyor. Arızalara anında müdahale ederek vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Muş elektrik arıza

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Muş ECZANELER
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