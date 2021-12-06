YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta "Eren Kış-11 Şenyayla Operasyonu"nda mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Muş'ta "Eren Kış-11 Şenyayla Operasyonu"nda mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

06.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta "Eren Kış-11 Şenyayla Operasyonu"nda mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Muş'ta "Eren Kış-11 Şenyayla Operasyonu"nda mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Muş'ta, İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nda mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele harekatı kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarından Muş'un Şenyayla bölgesinde, 2-4 Aralık'ta JÖH, PÖH, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı timlerden oluşan 52 tim ve 806 personel, 2 genel maksat helikopteri ve 2 atak taarruz helikopterinin katılımıyla büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 farklı noktada, sığınak, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 8 pil bağlanmış kablo düzenekli fünye, 22 çeşitli çaplarda hafif silah mühimmatı, şarjör, 5 örgütsel doküman, yazıcı, 14 kalem pil, hücum yeleği, 22 giyim malzemesi, 50 tıraş, kişisel bakım ve temizlik malzemesi, 9 mutfak malzemesi, 13 hırdavat malzemesi, muhtelif miktarda kamuflaj maksatlı kullanıldığı değerlendirilen haki renkli kumaş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Evime haciz koydurdu""Evime haciz koydurdu"
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandıMuş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:11
Öğle
12:10
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Muş Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Sevgi Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Sevgi Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.