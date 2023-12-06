YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi

Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi

06.12.2023 13:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 46’ya yükseldi.

Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi

Sayıları 46’ya yükselen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP’ye tepki gösterirken, çocuklarına ise teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlu Osman’dan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun zalimlerin elinde olduğunu belirterek, "Oğlumu bıraksalar çıkar gelirdi, çünkü oğlum daha küçüktü. Çok şükür devletimiz güçlüdür. Devletimizin eli uzundur. İnşallah bizim çocuklarımızı getirecek. Çocuğumu istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Bu yağmurda çocuklarımız için buraya geldik. Osman sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Kimse sana karışmaz. Türkiye Devleti güçlü ve şefkatlidir. Biz HDP ve PKK’dan korkmuyoruz, biz çocuklarımızı istiyoruz. Aile sayımız da arttı. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, çocukları getirsinler, elleri uzundur, güçlüdür, şefkatlidir" dedi.

HDP il binası önünde eylem yapan ailelere katılan anne Y.S. de, çocuğunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, "Çocuğumu kaçırmışlar, devletimizden rica ediyorum, çocuğumu getirsinler. Ne olursa olsun evladımı getirsinler. Ben çocuğumu dağa göndermiyorum ve ölmesini istemiyorum. Devletimizin eli uzundur, ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu 20 gündür kaçırmışlar. Ben devletime güveniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, çocuklarımızı getirsinler. Terör örgütü PKK çocuğumu götürdü. Ben çocuğumu fakirlik içerisinde büyüttüm. Çocuğum 23 yaşında öğrenciydi" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisiDiyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi
Rize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden olduRize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden oldu
Sivas ambulans helikopterini geri istiyorSivas ambulans helikopterini geri istiyor
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 6 Aralık Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:10
Öğle
12:10
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Muş Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

Vereseli bizim eczanesi
Varto
Bilican eczanesi
Bulanik
Büyük eczane eczanesi
Malazgirt
Akbey eczanesi
Merkez
Büyük eczanesi
Haskoy
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.