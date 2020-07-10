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Muş'ta evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni yuvalarına yerleşti

MUŞ HABERLERİ  | 10.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Muş'ta evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni yuvalarına yerleşti

Muş'ta yapımı tamamlanan Alparslan-2 Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla evleri ve arazileri su altında kalan vatandaşlar, kendileri için yapılan yeni yerleşim yerlerine taşındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan 2 Barajı'ndan dolayı ev ve arazileri su altında kalan Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasındaki vatandaşlar, köy mimarisine uygun inşa edilen yeni konutlarına taşınmaya başladı.

Tepeköy muhtarı Rahmetullah Balkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alparslan-2 Barajının su tutmasıyla 450 nüfuslu ve 60 haneli köydeki evlerin su altında kaldığını söyledi.

Bu nedenle yapımı tamamlanan evlerine taşınmaya başladıklarını belirten Balkaya, "Barajdan dolayı köyümüz buraya taşındı. 60 ev yapıldı. Okulumuz, camimiz ve taziye evimiz var. Evlerimiz güzel, modern ve sağlam. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapı denetim mühendisleri denetiminde plan ve projeye uygun inşa edildi. Yollarımız yapılıyor, parkeler döşeniyor. Köyün içinde çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Güllü Akpolat da yeni ev yapmaları için kendilerine ödenek sağlandığını belirterek. "Zevkimize göre evimizi yaptık ve döşedik. Şu anda yerimiz güzel. Yayladan bir farkı yok. Eski köyümüzde ilkokul tek vardı ama şu anda ortaokulun da inşaatı sürüyor." dedi.

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