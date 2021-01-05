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  4. Muş’ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Muş’ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

MUŞ HABERLERİ  | 05.01.2021 14:29 | Son Güncelleme

Ankara 5.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY suçundan yakalama kararı bulunan ‘Mahrem imam’ olduğu değerlendirilen şahıs Muş’ta yakalandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde silahlı terör örgütü kurma veya yönetme FETÖ/PDY suçundan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emri bulunan Mahrem imam olduğu değerlendirilen bir şahsın Karakale köyüne geldiğine dair alınan duyum üzerine Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı, Karakale Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ortaklaşa icra edilen operasyon sonucu şahsın Karakale köyünde bulunan ikametinde yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Muş E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

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Muş Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:24
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:36

Muş Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Sıhhat Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
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