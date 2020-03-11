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Muş’ta "Geleceğin İçin Oku" projesi

MUŞ HABERLERİ  | 11.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Geleceğin İçin Oku" projesi kapsamında, köy okullarından polis araçlarıyla kent merkezine taşınan öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor.Muş Emniyet Müdürlüğü, “Geleceğin İçin Oku” proje çalışmalarına devam ediyor.

Muş’ta "Geleceğin İçin Oku" projesi

Muş İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Geleceğin İçin Oku" projesi kapsamında, köy okullarından polis araçlarıyla kent merkezine taşınan öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor.
Muş Emniyet Müdürlüğü, “Geleceğin İçin Oku” proje çalışmalarına devam ediyor. Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde; "Geleceğin İçin Oku" projesi kapsamında Donatım Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, Emniyet Müdürlüğüne bağlı araçlar ile okullarından alınarak Muş Halk Kütüphanesine getirildi. Burada öğrencilere TDP Şube Müdürlüğü ve kütüphane görevlileri tarafından kütüphane gezdirildi. Öğrenciler, "Geleceğin İçin Oku" projesi ile kitap okuma etkinliğine katıldı. Kitap okuma saatini dolduran öğrencilere, polisler tarafından kitap hediye edildi.

Muş’ta

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Bulanik
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Malazgirt
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