YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı

Muş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı

06.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı

Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen göçerler, sürülerini çıkardıkları yüksek rakımlı yaylalarda otlatıyor.

Yaz mevsiminin sıcak geçtiği illerden gelen göçerler, Bulanık ve Varto ilçelerinin yüksek kesimleri ile Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesindeki yaylalarda konaklamaya başladı.

Yaylacılar, yaz mevsimi boyunca burada hayvanlardan elde ettikleri sütten hazırladıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Çoban Muharrem Erdenci, yaklaşık bin küçükbaş hayvanla Diyarbakır'dan yola çıktıklarını belirterek, 11 günlük zorlu yolculuğun ardından Kozma Dağı'na ulaştıklarını anlattı.

Erdenci, Muş'un yaylalarında 5 ay kalacaklarını söyledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Şenyayla bölgesine gelen besici Abdurrahman Ok da 25 gündür hayvanlarla yolculuk yaptıklarını aktardı.

Muş'un verimli yaylalara sahip olduğunu dile getiren Ok, şunları kaydetti:

"Şenyayla'da belli bir süre kaldıktan sonra Bulanık ilçesindeki yaylalara gitmek için yola çıkıyoruz. Burada yaklaşık 5 ay kalarak hayvanlardan elde ettiğimiz sütten yapacağımız ürünleri satıp, ailelerimizi geçindirmeye çalışacağız. Mesleğimiz zor ancak geçimimizi hayvancılık dışında sağlayabileceğimiz başka bir işimiz yok. Biz zor şartlarda hayvancılık yapıyoruz, geçim kaynağımız hayvancılıktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyorDevletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor
Kars'ta kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun tedavisi Van'da sürüyorKars'ta kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun tedavisi Van'da sürüyor
Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldıDicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:04
Öğle
12:16
İkindi
16:05
Akşam
19:17
Yatsı
20:46
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damada tasma takıp dolaştırdı, gören inanamadı

Damada tasma takıp dolaştırdı, gören inanamadı

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.