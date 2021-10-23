Muş'ta hayırsever iş insanının yaptırdığı 5 bin kişilik aşevi açıldı

Muş'ta hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingölballı tarafından yaptırılan 5 bin kişilik aşevi törenle açıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Dere Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, her açılışın duygusal, iyilik ve hikaye dolu olduğunu söyledi.

Devletin himayesi ve destekleriyle, milletle icra edilen iyilik gemisi, merhametin çınarı ve Hilal-i Ahmer'in 153 yaşında olduğunu anlatan Kınık, şöyle konuştu:

"Kızılay, 153 yıldır aynı duygularla, aynı amaçlarla, aynı değerler üzerinde devletine hizmet için çalışıyor. Gıyasettin ağabeyimizin hediye ettiği aşevi, Kızılayın sabit 29. aşevi oldu. 20 vilayette 29 sabit, 33 seyyar aşevimiz bulunuyor. Türkiye genelinde aynı anda 6 bin insanı besleyebilecek ve uzun süre gıda desteği verebilecek kapasitemiz var. Dokunmadığımız masum bir kalp kalmamalı. Kızılay olarak yapmaya çalıştığımız budur. Geride ihtiyaç sahibi bırakmadan onlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Ama aynı zamanda olağanüstü durumlarda bu kapasitemiz bütün insanlık için açık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

- "Kızılay, elimiz kolumuz olan bir teşkilattır"

Vali İlker Gündüzöz ise toplumdaki dayanışmanın, insanların maneviyatından, örfünden, kültüründen geldiğini söyledi.

Birçok afet geçirmesine rağmen dimdik ayakta duran, komşusu açken ona yemek götüren aziz bir milletin fertleri olduklarını vurgulayan Göndüzöz, şunları kaydetti:

"Memleketin batısından doğusunda pek çok yerde görev yaptım. Batı ülkelerinde ufak bir kriz olunca millet arabaları yakıyor ve dükkanları yağmalıyor. Bizim milletimiz ise o zorlu anlarda dayanışmayla bu musibetleri bertaraf ediyor. Sıkıntılı zamanları rahatlıkla aşıyor. Aşevi sembolik bir bina oldu. Gıyasettin ağabeye teşekkür ediyoruz. Fakir fukaraya sahip çıkmak son derece önemli. Kızılay sadece fakir fukaraya yardım eden değil afet dönemlerinde hiç aklımıza gelmeyen noktalarda karşımıza çıkan ve elimiz kolumuz olan bir teşkilattır. Kızılayın son dönemlerde çok önemli atılımlara imza attığını görüyoruz. Bu iş Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve onun teşrifleriyle bu noktaya geldi."

Hayırsever iş insanı Bingölballı ise Kızılayı çok önemsediğini dile getirerek, "Aşevi çok önemli bir yer. Aşevinin bütün hayırların başında olduğuna inanıyorum. İnsanların karnını doyurmak en büyük sevaptır. Muş'un bağrından çıktım. Hangi Muşlu bana geldiyse onu geri çevirmedim. Aşevinin yapılması bize nasip oldu. Allah ömür verdikçe Muş'a çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç da 880 metrekaresi kapalı 4 bin metrekare alana kurulan aşevinin 5 bin kişi kapasiteli modern bir tesis olduğunu belirtti.

Dualar eşliğinde açılışı yapılan aşevinde, ihtiyaç sahibi ailelere sefer taslarında yemek dağıtıldı. Türk Kızılay Muş Şubesince engelli kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

