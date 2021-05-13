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Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

13.05.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Muş'ta 1,5 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Merkeze bağlı Arpayazı köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle Balkaya ve Gizlenci aileleri arasında başlayan husumet, kanaat önderleri ve muhtarların girişimleri sayesinde barışla sonuçlandırıldı.

Köydeki taziye evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen barış törenine katılan Vali İlker Gündüzöz, yaşanan olayın herkesi meşgul eden, üzen bir sıkıntı olduğunu söyledi.

Gelecek bayramları, salgın musibetini atlatarak bayram havasında yaşama temennisinde bulunan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İnsanların, din kardeşlerinin, hele aynı köyden olanların birbirlerine düşmüş olması, küs olması hoş değil. Bu, dinimiz tarafından da kabul edilmiyor. Bu barışa yaklaşan kırgın ailelere ve onların ileri gelenlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gerginlik sadece bizi değil, bizden sonra evlatlarımızı, torunlarımızı, herkesi de olumsuz etkiler. Şimdi bir söz meselesi var. İnsanlar verdikleri söze itaat edecekler. Ahde vefa bizim dinimizin en önemli hususlarından biri. Söz bizim için namustur. Bu toplum için bizim medeniyetimize yakışan sözü her daim tutmaktır. Bugün burada vereceğimiz sözler inşallah tutulacak."

Gündüzöz, arzu etmedikleri bu tür olayların bir daha yaşanmamasını, herkesin barış içerisinde birbirlerini kucaklayarak yaşamaya devam etmesini diledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, Hz. Muhammed'in 1400 yıl önce "ayaklarımın altına aldım" dediği ilkel kan davasını, cahiliye adedini, aileler sayesinde aşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim'in altından geçen aile fertleri, kucaklaşarak barıştı.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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