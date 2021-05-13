Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Muş'ta 1,5 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Merkeze bağlı Arpayazı köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle Balkaya ve Gizlenci aileleri arasında başlayan husumet, kanaat önderleri ve muhtarların girişimleri sayesinde barışla sonuçlandırıldı.

Köydeki taziye evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen barış törenine katılan Vali İlker Gündüzöz, yaşanan olayın herkesi meşgul eden, üzen bir sıkıntı olduğunu söyledi.

Gelecek bayramları, salgın musibetini atlatarak bayram havasında yaşama temennisinde bulunan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İnsanların, din kardeşlerinin, hele aynı köyden olanların birbirlerine düşmüş olması, küs olması hoş değil. Bu, dinimiz tarafından da kabul edilmiyor. Bu barışa yaklaşan kırgın ailelere ve onların ileri gelenlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gerginlik sadece bizi değil, bizden sonra evlatlarımızı, torunlarımızı, herkesi de olumsuz etkiler. Şimdi bir söz meselesi var. İnsanlar verdikleri söze itaat edecekler. Ahde vefa bizim dinimizin en önemli hususlarından biri. Söz bizim için namustur. Bu toplum için bizim medeniyetimize yakışan sözü her daim tutmaktır. Bugün burada vereceğimiz sözler inşallah tutulacak."