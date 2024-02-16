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Muş’ta iki ayrı noktada şüpheli paket alarmı

İHA İHA
16.02.2024 08:14 | Son Güncelleme:
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Muş’ta iki ayrı noktaya bırakılan şüpheli paketler paniğe neden oldu. Paketler, fünye ve bomba imha robotuyla patlatıldı.

Muş’ta iki ayrı noktada şüpheli paket alarmı

İstasyon Caddesi’nde bulunan Muş Valiliği hizmet binası civarındaki iki şüpheli paket, İl Emniyet Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. İki ayrı noktaya bırakılan şüpheli paketleri gören vatandaşlar, durumu 112’ye bildirdi. İstasyon Caddesi’nin bir bölümünün çift taraflı trafiğe kapatılmasıyla birlikte, güvenlik önlemleri alındı ve bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi. Ekipler, gerekli kontrollerin ardından ilk çantayı fünye, ikincisini ise bomba imha robotuyla patlattı.

Patlatılan çanta ve poşetler incelenmek üzere yetkililere teslim edilirken, yapılan incelemeler sonucunda lik çanta boş çıkarken ikinci poşetten ise çöp çıktığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından toplanan materyaller, detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın kontrol altına alınmasının ardından İstasyon Caddesi’nin trafiğe açılmasıyla normale dönüldü.

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