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Muş’ta iki mevsim bir arada

11.01.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Muş’ta bu yıl beklenen kar yağışının etkili olmaması nedeniyle dağ köylerinde ilkbahardan kalma günler yaşanırken, ovada ise dondurucu soğuk hakim.Muş’ta her yıl kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar esareti yaşanırken, bu yıl dağ köylerinde kar yağmamasıyla vatandaşlar bahar mevsimi yaşıyor.

Muş’ta bu yıl beklenen kar yağışının etkili olmaması nedeniyle dağ köylerinde ilkbahardan kalma günler yaşanırken, ovada ise dondurucu soğuk hakim.
Muş’ta her yıl kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar esareti yaşanırken, bu yıl dağ köylerinde kar yağmamasıyla vatandaşlar bahar mevsimi yaşıyor. Muş Ovası’nda etkili olan soğuk ve kırağı hayatı durma noktasına getirirken, yüksek kesimlerde ise bu durumun tam tersi yaşanıyor. Bir yanda ilkbahar mevsimini andıran görüntüler yaşanırken, bir yandan da dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyündeki vatandaşlar dışarıda oturup sohbet ederken, merkez ve ovada ise dondurucu soğukla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.
Havaların sıcak geçmesi nedeniyle çamaşırları balkona sererek kuruttuklarını anlatan Yukarıyongalı köyü sakinlerinden Emine Omur, “Burası Muş’un Yukarıyongalı köyü. Her sene burada 1,5-2 metre kar yağıyordu. Bu sene kar yağmadı, havalar güzel. Elbiselerimizi de balkona asıp kurutuyoruz. Dışarıda oturuyoruz, çay içiyoruz, geziyoruz” dedi.
Her sene ocak ayında 1 ile 1,5 metre arasında kar yağışı yaşandığını belirten vatandaşlardan Eyüp Omur ise, “Bu sene kar hiç yok. Fotoğraf sanatçısı arkadaşlar telefon açıp karın olup olmadığını soruyor. Gelip fotoğraf çekmek istiyorlar. Bende arkadaşlara bu sene kar yağmadığını söylüyorum. O yüzden bu sene kimse gelmiyor. Havalar çok sıcak ve güzel. Bu sıcaklık bir taraftan bizi sevindiriyor, bir taraftan da tedirgin ediyor. Çünkü kar yağarsa ekinler olur, su olur. Bizim hayvanlarımız şu anda hala dışarıda otlanıyor. Saman bakımından da karın yağmamasından yana karlıyız” diye konuştu.

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Muş Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
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Sabah
07:25
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
18:41

Muş Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Sevgi Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
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