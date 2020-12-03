Muş'ta ikna çabaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Teröristlerin, devletin şefkatine ve adalete sığınmaları için ikna çalışmalarını sürdüren ekipler, bir gencin daha, eli kanlı terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak önce İstanbul HDP il binasına, oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden örgütün dağ kadrosuna katılan teröristin ailesiyle görüşerek, teslim olması için çalışma başlattı.

Terör örgütünün Suriye ile Irak'taki kamplarında zor günler geçiren terörist, ekiplerin aylar süren çabası sayesinde ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldı.