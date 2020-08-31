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Muş’ta ilk ders zili çaldı

MUŞ HABERLERİ  | 31.08.2020 10:36 | Son Güncelleme

Muş’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç’ın ilk ders zilini çalmasıyla başladı.Kentteki ilk ders zili Yavuz Selim İlkokulunda çalınan zille başladı.

Muş’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç’ın ilk ders zilini çalmasıyla başladı.
Kentteki ilk ders zili Yavuz Selim İlkokulunda çalınan zille başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından zili eline alan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, uzaktan eğitim zilini çaldı. Burada öğretmenlere hitap eden Kıvanç, uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldıklarını söyledi. Bugünleri en kısa zamanda geride bırakma temennisinde bulunan Kıvanç, “Yine bu bahçelerde çocuklarımızla birlikte cıvıl cıvıl okullarımıza ve derslerimize canlı bir şekilde girmeye devam ederiz. Bugün böyle bir açılışı yapmak hepimize önümüzdeki günlerin daha güzel olacağı umudunu ve ümidini getirmektedir. Uzaktan eğitime bütün arkadaşlarımın canı gönülden katkı sunmalarını, velilerimizin katkı sunmalarını bekliyorum. Çocuklarımız karşı balkonda şu anda bizi izliyorlar. İnşallah en kısa zamanda onları burada göreceğiz” dedi.

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