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Muş’ta işlenen cinayetin zanlıları Didim’de yakalandı

30.11.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet güçleri 2014 yılında kasten adam öldürme suçundan yakalama kararı bulunan N.G. ve H.G. adlı zanlılar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş’ta 2014 yılında meydana gelen bıçaklama olayında bir kişi öldürüldü. Olayla ilgili yapılan soruşturma neticesinde aradan geçen 8 yılın ardından yargı süreci tamamlandı.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından N.G ve H.G hakkında “Kasten adam öldürme” suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri N.G. ve H.G. adlı zanlıları göz altına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlıların her birinin 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenilirken zanlıların işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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