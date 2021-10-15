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Muş'ta jandarma, helikopterle trafik denetimi yaptı

15.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta jandarma, helikopterle trafik denetimi yaptı

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayer, beraberinde Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Özgür Barış İçöz ve Trafik Kısım Amiri Uzman Çavuş Mehmet Olca ile İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle trafik denetimi yaptı.

Muş-Bingöl D-300 kara yolundaki Konukbekler-Yaygın beldeleri arasında yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı görülen sürücüler, yol kontrol ve uygulaması yapan timlere bildirildi.

Havadan ihbarlı gerçekleştirilen denetimde, seyir halinde cep telefon kullanımı, emniyet kemeri takmama, makas atma, hatalı sollama, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliği denetimine ağırlık verildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uyması, yakalanma riski algısının ve farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen denetimlerde, sürücülere broşür, araçlardaki çocuklara da boyama kitabı dağıtıldı.

Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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