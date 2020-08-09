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Muş’ta kaçakçılık operasyonu

MUŞ HABERLERİ  | 09.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak eşya ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce eşya kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Muş’ta kaçakçılık operasyonu

Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak eşya ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce eşya kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 6 bin 600 adet tütün sarma kâğıdı, 95 bin adet sigara filtresi, 4000 bin makaron, 321 adet saat, 135 adet elektronik eşya, 99 adet güneş gözlüğü, 96 adet kozmetik ürünü olmak üzere 106 bin 251 adet yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen emtia (eşya) ürünleri ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır” denildi.
Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğünce tütün kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise bir araç içerisinden 83 kilo kıyılmış tütün ele geçirildiği belirtildi.

Muş’ta kaçakçılık operasyonu

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