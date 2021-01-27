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Muş'ta kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolları güçlükle açılıyor

27.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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Muş'ta kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolları güçlükle açılıyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmak amacıyla sorumluluk alanlarındaki yolları açık tutmak için mücadele veriyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 16 Ocak'tan itibaren etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle 352 köy yolunun kapandığını söyledi.

- "Derecik Vadisi'nde bir saatte yaklaşık 15 metre ilerleyebiliyoruz"

Ekiplerin yoğun mesai harcayarak yolları açtığını ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Yüksek kesimlerde tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 8 metre kar var. Bundan dolayı ekiplerimiz büyük zorluk yaşıyor. Üçevler grup köy yolundaki Derecik Vadisi'nde metrelerce kar nedeniyle bir saatte yaklaşık 15 metre ilerleyebiliyoruz. Açtığımız yollar fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. 64 iş makinesi, 100 personelimizle çalışma yürütüyoruz. Derecik grup köy yolunda fırtına nedeniyle hem görüş açımızın az olması hem de karın birikmesi ekiplerimizi zorluyor. Bu bölgedeki köylere ulaşımı, uzun olan yoldan sağladık. Kısa olan Derecik Vadisi'ndeki yolun açılması için çalışmalarımız devam ediyor."

Ekip şefi Muhammed Yentür ise fırtına nedeniyle metrelerce karın biriktiği yolu açmak için 3 gündür çalışma yürüttüklerini kaydetti.

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