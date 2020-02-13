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Muş’ta kar tatili

MUŞ HABERLERİ  | 13.02.2020 19:22 | Son Güncelleme

Muş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 14 Şubat 2020 Cuma günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 14 Şubat 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Muş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 14 Şubat 2020 Cuma günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 14 Şubat 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

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İkindi
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Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Muş Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Şifa Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
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