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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

AA AA
17.01.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kara yolunda mahsur kalan 22 araçtaki yaklaşık 70 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 araçtaki yaklaşık 70 kişi mahsur kaldı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 5 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkararak vatandaşların yola devam etmelerini sağladı.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini anlatan Karakan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometrelik bölümü kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanıyor. Biz de elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz." dedi.

Mahsur kalan vatandaşlar, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

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