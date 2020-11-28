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Muş’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

MUŞ HABERLERİ  | 28.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Muş’ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüşürken, yetişkinlerde ise korona virüsün etkili olabileceği göz önünde bulundurularak paniğe neden oldu.Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Muş’ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüşürken, yetişkinlerde ise korona virüsün etkili olabileceği göz önünde bulundurularak paniğe neden oldu.
Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Karın yağmasıyla kendilerini dışarı atan çocuklar kartopu oynayıp kayarak zaman geçiriyor. Ovada otlatılan koyun sürüsü ise aniden bastıran yağışla birlikte kar altında kaldı. Trafikte de etkisini gösteren kar yağışı sürücülerin görüş mesafesini kısıtladı.
Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde sabah uyanınca karın yağdığını ve kartopu oynamak için dışarı çıktığını ifade eden çocuklardan Bayram Karakaya, “Bugün kar yağdı çok mutluyuz. Kartopu oynuyoruz, kayıyoruz. Pandemi nedeniyle okul da yok. Evde de boş zamanımız çok oluyor. Şu anda her yer bembeyaz. Çocuklarla çok eğlendik. Güzel bir gün. Günün tadını karla çıkartıyoruz” dedi.
Mevsimin ilk karının yüksek kesimlere yağdığını, Güzeltepe köyüne yeni kar düştüğünü anlatan vatandaşlardan Nurcan Karakaya da, “Kar çok güzel, biz karı seviyoruz. Çocuklar da karı görünce oyun oynamaya başladılar” diye konuştu.

“Kar yağışı korona virüs nedeniyle tedirgin ediyor”
Şehir merkezine karın yağmasıyla birlikte pandemi nedeniyle panik yaşadıklarını vurgulayan vatandaşlardan Burhan Sayılgan ise “Korona virüsün karla birlikte daha azgın bir hale gelebileceğini düşünüyorum. Onun için kendimizi korumamız lazım. Daha önceden kar yağışı bizi sevindiriyordu ama şu anda korona virüs nedeniyle tedirgin ediyor. Daha rahat bir yaşantı için sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım” şeklinde konuştu.

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