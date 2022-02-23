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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

23.02.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için ekipler, arama çalışmasına başladı.

Muş İMKB Lisesinde okuyan 17 yaşındaki Yağmur Özkan, saat 21.30 sıralarında kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düştü ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

AFAD ekipleri, suda bot yardımıyla arama çalışmasına başladı. Polis ekipleri de nehir kenarından aramaya destek verdi. Bu sırada aydınlatma fişeği ile alan aydınlatılmaya çalışıldı.

Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, arama çalışmalarını koordine etti.

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