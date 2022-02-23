Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor

Muş'ta dün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Dün saat akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşerek gözden kaybolan Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma, UMKE, itfaiye ekipleri ile Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan "kurbağa adamlar", nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Vali İlker Gündüzöz de bölgede yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Nehre düşen Yağmur Özkan'ın sınıf arkadaşları da olayın yaşandığı bölgeye gelerek bulunması için dua etti.

Öğrencilerden İbrahim Güler, Özkan'ı çok sevdiklerini ve kısa sürede bulunmasını beklediklerini söyledi.

Haberi alınca çok üzüldüklerini belirten Güler, "Sınıfça sevilen bir arkadaşımızdı. Yüzü sürekli gülüyordu. Hiçbir sıkıntısını görmedik. Herkesle arası iyiydi. Duyduğumuzda şaşırdık. Görevli ağabeylere yardım edebileceğimiz bir konu varsa yapmak için buraya geldik." dedi.

